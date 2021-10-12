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أحمد موسى: افتتاح مركز تأهيل للمساجين بوادي النطرون.. قريبًا (فيديو)

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:34 م
أحمد موسى
أحمد موسى
داليا الحسين
قال الإعلامي أحمد موسى، إن مصر منعت خروج أي مركب للهجرة غير الشرعية متجه إلى أوروبا منذ العام 2016؛ وهذا حماية لأوروبا وعدم تصدير أزمات لها، وكذلك للحفاظ على أرواح المصريين.

وتابع خلال تقديم برنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن مصر تطلق على اللاجئين ضيوف، ويعملون كالمصريين وينعمون بحياة كريمة، ويحصلون على لقاح كما لو كانوا مواطنين عاديين.

ولفت الإعلامي أحمد موسى، إلى أن السوريين يعملون في مصر منذ العام 2011 وهم إخواننا، في حين أن دول قارة أوروبا تضع اللاجئين في أماكن أشبه بالسجون ولا تحسن معاملتهم، منوها بأن اللاجئين في أوروبا ممنوع عليهم العمل أو مغادرة الملاجئ التي يحيون فيها حياة غير آدمية.

وأردف أن تقارير حقوق الإنسان التي كانت تصدر عن مصر يجب أن تشمل معاملة القاهرة لـ 6 ملايين لاجئ –ضيف- على أرضها مقارنة بالمأساة التي يتعرض لها أقرانهم في أوروبا وأمريكا.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه سيتم قريبًا افتتاح مركز تأهيل في وادي النطرون به محكمة حتى لا تكون هناك حاجة لنقل المتهمين لقاعات المحاكم ما يتطلب معه سيارات وحراسة.

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