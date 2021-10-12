محامية إيمان الحصري تكشف عقوبة الطبيب المسئول عن تدهور حالتها



وأضافت مها أبو بكر، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامية بسمة وهبة، ببرنامج " 90 دقيقة"، المذع على قناة "المحور"، أنها تقدمت ببلاع للنائب العام والبلاغ رهن التحقيقات وأن الإعلامية إيمان الحصري خضعت للكشف الطبي من الطب الشرعي وهو أمر واجب قبل توجهها بالسفر إلى ألمانيا لتلقيها العلاج ومازال التقرير رهن التحقيقات.



وأوضحت أنها تقدمت ببلاغ ضد المستشفى التي تم إجراء العملية بداخلها والطبيب الذي أجرى العملية ومن المفترض أن توجه لهم طلب استدعاء للنيابة العامة.



وكشفت عن العقوبات المنتظرة للطبيب المتسبب في تدهور حالة الإعلامية إيمان الحصري، حيث يواجه تهم تصل عقوبتها لحبس 10 أعوام وشطب من نقابة الأطباء وغلق للمنشأة الطبية.



قالت مها أبو بكر، محامية الإعلامية إيمان الحصري، إن العملية التي تم إجرائها مؤخرا لإيمان الحصري نجحت بمعجزة طبية وإنها عاشت بمعجز إلهية بدعاء المحبين لها، مشيرة إلى أن الحالة الصحية لها استقرت سواء على المستوى الطبي والنفسي وأنها قطعت شوط كبير في العلاج قريبا جدا تعود للشاشة.