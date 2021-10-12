نائب سكندري يكشف استعدادات المحافظة لاستقبال نوات الخريف

كشف النائب سيد جمعة، عضو مجلس الشيوخ بمحافظة الإسكندرية، عن استعدادات المحافظة لاستقبال النوات خلال الخريف المعروف أنه فصل التقلبات الجوية.



وقال "جمعة" في اتصال هاتفي مع الإعلامي تامر أمين ببرنامج "آخر النهار" المذاع على فضائية "النهار" اليوم الثلاثاء إن محافظة الإسكندرية كانت أكثر هدوءً من حيث الأمطار الرعدية والبرق الذي شهدته كافة أنحاء الجمهورية منذ الأمس وحتى فجر اليوم.



وأضاف أن محافظة الإسكندرية استعدت لاستقبال موسم الشتاء بتوفير مسارات لمواجهة الأمطار والسيول. المحتملة وذلك بفضل البنية التحتية والمشروعات الكبيرة التي حدثت على مستوى المحافظة.



وأشار إلى أن هذه البنية ساعدت على استقرار الأوضاع بصورة كبيرة، مؤكدًا أن الدولة عملت على تطوير البنية التحتية بالإسكندرية على مدار عامين لتلافي أخطار الطقس بالشتاء.

