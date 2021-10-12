وزير السياحة يكشف أسباب تأجيل حفلة المتحف الكبير

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إنه تم تأجيل حفلة المتحف الكبير للعام المقبل حتى يتسنى له دعوة كل الشخصيات العالمية، معربًا عن أمله في إقامة حفلة سنوية في محافظة مختلفة للترويج للسياحة فيها.



وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد،" أن شبكة الطرق الحديثة وإنشاء وسائل نقل حديثة مثل القطار السريع من شأنه أن يسهم في الترويج للسياحة.



وأكمل وزير السياحة والآثار، أن وجود سائحين من دول مختلفة بمثابة شهادة لمنتجعات مصر بأن سمعتها الصحية والأمنية جيدة، حيث لا توجد دولة تجازف بإرسال مواطنيها لقضاء عطلتهم وإنفاق أموالهم في دولة تعيدهم لها مصابين.

