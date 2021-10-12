Advertisements

أمريكا تبارك الانتخابات العراقية وتهنئ حكومة العراق

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:52 م
بوابة الفجر
وكالات

هنأ البيت الأبيض الحكومة العراقية، الثلاثاء، على إجراء الانتخابات، التي قال إنها "أجريت في أجواء سلمية إلى حد بعيد"، وأشار إلى أنه "بانتظار التصديق على النتائج".

 

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، جين بساكي للصحفيين: "نهنئ الحكومة العراقية على إنجازها لوعدها بإجراء الانتخابات المبكرة".

 

وأضافت: "بمجرد التصديق على النتائج النهائية، نأمل بأن يشكل أعضاء مجلس النواب الجديد حكومة تجسد إرادة الشعب العراقي".

 

وأعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق، عن نتائج أولية تصدرها التيار الصدري بزعامة مقتدى الصدر، وحل تحالف "تقدم" بزعامة رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ثانيا، وتحالف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نزري المالكي في المركز الثالث.

الكلمات المفتاحية

انتخابات العراق 2021 امريكا المفوضية العليا المستقلة الانتخابات العراقية 2021

أخبار تهمك

هازارد مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

لبنان يضرب سوريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 10 ساعة

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ يوم

تطورات مثيرة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ ساعتين و 55 دقيقة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

منذ نصف ساعة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

موضوعات متعلقة

الصدر يبحث مع وفد الاتحاد الأوروبي تشكيل الحكومة العراقية الجديدة

مقتدى الصدر يدعو لقطع حوار تشكيل الحكومة مع واشنطن وطهران

الحزب الشيوعي العراقي: بعض بنود الميثاق الوطني الذي أعنله "الصدر" قابل للنقاش

إرسال نتائج الانتخابات العراقية للمحكمة الاتحادية

إيران تتوعد المنضمين لتحالف "الصدر- العبادي" بالقتل

مقتدى الصدر: ارفض سبعة أمور في تشكيل الحكومة العراقية المقبلة

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

09:58 م

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

08:46 م

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements