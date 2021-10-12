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تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:58 م
موسيماني
موسيماني
محمد الدمتناوي

 

كشفت مصادر مطلعة، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تلقى عرضًا خليجيًا مقابل 400 ألف دولار شهريًا لتدريب أحد الأندية الخليجية.

 

حيث دفع ذلك المدرب الجنوب إفريقي للمغالاة فى طلباته لتمديد تعاقده مع المارد الأحمر بعد الجلسة التي عقدها مسئولي الأهلي مع زوجة موسيماني ووكيله أعماله.

 

 ويتقاضى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني راتبًا شهريًا بقيمة 120 ألف دولار مع الأهلي.

 

وأكد المصدر، أن المارد الأحمر يرفض شروط موسيماني والتي تتمثل في التجديد لمدة موسمين ووضع شرط جزائي في العقد، في الوقت التي تصر إدارة القلعة الحمراء أن يكون التجديد لمدة موسم واحد ولا يتم وضع شرط جزائي.

 

وتحاول إدارة الأهلي برئاسة محمود الخطيب، حاليًا إقناع موسيماني بالتراجع عن شروطه لتجديد عقده مع الفريق.

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