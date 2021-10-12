لمصابي كورونا.. نصائج للتغلب على شعرو اليأس والاكتئاب خلال العزل المنزلي

يتعرض مصابي كورونا للكثر من اليأس والإحباط بسبب تواجدهم فترة كبيرة في عزل منزلي او حجر صحي، ويعتبر ذلك من الأمور الصعبة، حيث لايمكنهم التواصل مع أهليهم وأصدقائهم بشكل مباشر.





لذلك نقدم نصائج للتغلب على شعرو اليأس والاكتئاب خلال العزل المنزلي أثناء الإصابة بكورونا، وجاءت النصائح كالآتي:





الاستماع إلى الموسيقى





ينصح الأطباء مرضى كورونا، بالراحة والهدوء النفسي، رغم هذا حينما تكون مكتئبًا بسبب التعب وجسمك مرهقًا فالأفكار السلبية تدور في عقلك، لذا فإن الاستماع إلى الموسيقى يمنحك بعض لحظات الهدوء والراحة النفسية بعيدًا عن الضغوط من حولك.





الرسم والتلوين





يساعد الرسم والتلوين في تفعيل حيلة نفسية تُعرف بالإلهاء، هذه الحيلة هامة جدًا في التركيز على الشفاء وتجاوز هذه المرحلة، منعًا لتفاقم الأعراض، يستطيع التركيز على هدف ولو صغير مثل تلوين رسمة "المانديلا"، أن يجعل عقلك يستريح، وبالتالي تسريع عملية التعافي والشعور بالتحسن.





التسلية والضحك





شجع نفسك على تمضية بعض الوقت في التسلية، يمكنك مشاهدة مقطع فيديو أو الاستمتاع بمشاهدة أحد الأفلام الكوميدية، أثبتت الدراسات أن هناك العديد من الفوائد التي يقدمها الضحك لتحسين الحالة المزاجية والنفسية خلال الإعياء.





الحفاظ على روتين





يبدو صعبًا الحفاظ على روتين معين خلال تعبك، لكن هذا يساعدك كثيرًا في الشفاء والتعافي، ويبدأ الروتين الصحي من أخذ قسط كافٍ من الراحة، وتناول وجبات صحية تحتوي على الكثير من السوائل، والنوم جيدًا خلال ساعات الليل.





الدعم





نظرًا لأن مريض كوفيد-19، يكون في عزلة عن باقي أفراد الأسرة، فمن المهم ترديد عبارات داعمة له من وراء الأبواب، أما إذا كنت تعيش بمفردك فمن المهم أن تبقى على تواصل مع أحد أصدقائك المخلصين لتلقي الدعم منه، أو شجع نفسك بعبارات اكتبها على الحائط، ما يشجعك على الشفاء سريعًا والتخلص من الشعور بالقلق.





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