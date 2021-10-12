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تشيلسي يستعيد نجمي الفريق قبل موقعة برينتفورد

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 09:59 م
تشيلسي
تشيلسي
وكالات

استعاد الثنائي نغولو كانتي ورييس جيمس جاهزيتهما البدنية وأصبحا على استعداد للمشاركة مع فريق تشيلسي الإنجليزي لكرة القدم، في مباراته المقبلة أمام برينتفورد المقررة السبت المقبل.

وذكرت وكالة الأنباء البريطانية "بي.أيه.ميديا" أن الفرنسي كانتي بدأ تدريبات خفيفة الأسبوع الماضي بعدما عزل نفسه عقب ثبوت إصابته بفيروس كورونا.

ولكن كانتي (30 عاماً) عاد للتدريبات الجماعية اليوم الثلاثاء، ليعطي دفعة معنوية للفريق متصدر الدوري الإنجليزي الممتاز.

وغاب جيمس عن مباريات المنتخب الإنجليزي في فترة التوقف الدولي الحالية، بسبب مشكلة في الكاحل، ولكنه شفي من الإصابة وعاد لتدريبات الفريق.

وذكر تشيلسي في بيان: "عاد لاعبان رئيسيان لتدريبات تشيلسي ليمنحا توماس توخيل (مدرب الفريق) دعماً قبل مواجهة برينتفورد يوم السبت".

وأضاف البيان: "عاد نغولو كانتي للتدريبات الجماعية عقب انتهاء فترة عزله، بينما انضم جيمس للتدريبات بعد استبعاده من قائمة المنتخب الإنجليزي بسبب إصابة تعرض لها في الكاحل في المباراة أمام مانشستر سيتي".

ومازال كريستيان بوليسيتش يعاني من مشكلة في الكاحل، بينما تعرض روميلو لوكاكو لمشكلة عضلية أثناء مشاركته مع المنتخب البلجيكي.

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