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تفاصيل الاتصال الهاتفي بين وزير الخارجية الإيراني ونظيره الأذربيجاني

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:09 م
بوابة الفجر
الفجر السعودي

أعلنت وزارة الخارجية الإيرانية، اليوم الثلاثاء، أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان، استعرض مع نظيره الأذربيجاني جيحون بايراموف، مشاكل عبور الشاحنات الإيرانية من أذربيجان.

 

وقالت الخارجية إن عبد اللهيان أكد "ضرورة الاحترام المتبادل لاستقلال ووحدة أراضي البلدين"، مشددا على أن "البلدين يجب أن يمنعا أي سوء فهم في المناسبات الثنائية ومن الضروري تطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في مسارها الصحيح بأسرع وقت ممكن".

 

وقال عبد اللهيان إن "طهران تتوقع معالجة مشاكل عبور الشاحنات الإيرانية من الأراضي الأذربيجانية"، مشددا على "متانة علاقات البلدين والشعبين وأن طهران وباكو يجب ألا يسمحا للأعداء إحداث خلل في العلاقات الثنائية بين البلدين وأن الأمور العالقة يجب أن تعالج عبر الحوار".

 

بدوره، اعتبر بايراموف أن العلاقات بين البلدين ودية، مشددا على أن "باكو تعطي الاولوية لعلاقاتها مع طهران، وعلى حل المشاكل بين البلدين من خلال الحوار  في أجواء هادئة وودية".

 

واقترح بايراموف حل مشاكل الشاحنات من خلال محادثات بين سلطات جمارك البلدين، مؤكدا متابعة الإفراج عن سائقي الشاحنات الإيرانية.

الكلمات المفتاحية

وزير الخارجية الإيراني الخارجيه الايرانيه اذربيجان

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