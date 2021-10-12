البنك الدولي يسعى لجمع 100 مليار دولار تبرعات لمعالجة أثار كورونا على التنمية





قال رئيس البنك الدولي ديفيد مالباس، إنه يأمل بجمع 100 مليار دولار في تبرعات لصندق مؤسسة التنمية الدولية للدول الأكثر فقرا لمعالجة "ارتدادات مأساوية" ناجمة عن جائحة كورونا.





وأضاف مالباس أن البنك يتوقع نموا عالميا عند 5.7% في 2021 وعند 4.4% في 2022، لكنه قال إن التفاوتات المتفاقمة بين الاقتصادت المتقدمة والدول النامية أرجعت إلى الوراء المساعي الرامية لخفض الفقر المدقع عاما، وفي بعض الحالات عقودا.