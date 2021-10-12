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خطوات إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا لبطاقة تموين الزوج عبر بوابة مصر الرقمية

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:17 م
بطاقة التموين
بطاقة التموين
تعتبر البطاقات التموينية من ضمن الأشياء الأساسية التي تحرص الأسرة المصرية على استخراجها والمحافظة على تفعيلها باستمرار حتى يتمكن أفرادها من صرف حصتهم التموينية الشهرية، وعندما يتزوج الشاب يقوم بفصل نفسه من بطاقة الأسرة، تمهيدًا لاستخراج بطاقة تموين جديدة له، يستطيع من خلالها إضافة أفراد أسرته الجديدة لها. 

وخلال العامين الماضيين حرصت الحكومة المصرية على تعزيز الخدمات الإلكترونية، تزامنًا مع انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) بكافة أنحاء الدول العربية، تجنبا لانتشار الفيروس وزيادة عدد المصابين به.

وسنستعرض لكم متابعينا الكرام، خلال السطور التالية، خطوات إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا للبطاقة التموينية، وفقًا بوابة مصر الرقمية، وهي كالتالي:-

خطوات إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا عبر بوابة مصر الرقمية

- يقوم المواطن الراغب في إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا بالدخول لبوابة مصر الرقمية (اضغط هنـــــا).

- ويختار المواطن الراغب في إضافة زوجته إلكترونيا الأيقونة الخاصة بالخدمات التموينية.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن باختيار الأيقونة الخاصة بـ"إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا".

- ويضغط على "بدء الخدمة"، لتظهر أمامه بيانات البطاقة التي قام بإدخالها عبر حسابه على موقع بوابة مصر الرقمية من قبل.

- ثم بعد ذلك يقوم المواطن بالاطلاع على الشروط والأحكام الخاصة بالبطاقة التموينية من خلال الضغط على "الشروط والأحكام".

- ويوافق على الشروط حتى يتثنى له إجراء الخطوة التالية.

- ثم يضغط على أيقونة "التالي" حتى يستطيع الاستمرار في عملية إضافة الزوجة غير المقيدة تموينيا لبطاقة التموين بإضافة البيانات الخاصة بالزوجة، ويضغط على تسجيل.

- يتلقى المواطن بعد ذلك رسالة عبر رقم الهاتف المسجل تفيد بإضافة الزوجة للبطاقة التموينية الخاصة به عند إتمام إضافتها.

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