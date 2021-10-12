بإطلالة خليجية.. مريهان حسين تتألق بأحدث ظهور لها

نشرت الفنانة مريهان حسين صور لها تتألق بملابس خليجية،وذلك عبر حسابها الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".





وظهرت "حسين" وهي ترتدي عباية سوداء وسكارف باللون الإسود،وعلقت على الصورة قائلة:"أخفى الهوى ومدامعي تبديه".



ويذكر أن آخر أعمال مريهان حسين، مسلسل "ختم النمر"، وهو من تأليف محمد عبد المعطى، وإخراج أحمد سمير فرج، وبطولة أحمد صلاح حسنى، نسرين طافش، إسلام جمال، حنان سليمان، عفاف شعيب، جميل برسوم، أمير صلاح الدين، تامر شلتوت، رشد الشامي، وفاء سالم.