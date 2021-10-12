وصفة بسيطة لعمل الكيكة بأقل التكاليف

نقدم موقع "لافام" عزيزتي أسهل وصفة لعمل الكيكة في المنزل وبأقل التكاليف، حيثص تعتبر الكيكة من الحلويات المحببة لأغلبية الناس، يمكنك اتباع خطوات الوصفة فيما يلي:





مكونات الكيكة





- الزبدة : 175 جرامًا "ليّنة"

- سكر البودرة : 175 جرامًا

- البيض : 3 حبات

- دقيق : 175 جرامًا

- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة

- الفانيليا : ملعقة صغيرة

- ملح : رشّة





طريقة عمل الكيكة





حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة ثم انثريه بالقليل من الدقيق واتركيه جانبًا.





انخلي الدقيق في وعاء متوسط الحجم ثم زيدي سكر البودرة، البايكنغ باودر، الفانيليا والملح.





أضيفي الزبدة والبيض ثم اخفقي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج متجانس.





وزّعي المزيج في القالب ثم أدخليه إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى ينضج.



