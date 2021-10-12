Advertisements

وصفة بسيطة لعمل الكيكة بأقل التكاليف

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:17 م
كيكة - صورة أرشيفية
كيكة - صورة أرشيفية
نقدم موقع "لافام" عزيزتي أسهل وصفة لعمل الكيكة في المنزل وبأقل التكاليف، حيثص تعتبر الكيكة من الحلويات المحببة لأغلبية الناس، يمكنك اتباع خطوات الوصفة فيما يلي:

مكونات الكيكة

- الزبدة : 175 جرامًا "ليّنة"
- سكر البودرة : 175 جرامًا
- البيض : 3 حبات
- دقيق : 175 جرامًا
- بيكنج بودر : 2 ملعقة صغيرة
- الفانيليا : ملعقة صغيرة
- ملح : رشّة

طريقة عمل الكيكة

حمّي الفرن على حرارة 180 درجة مئوية، وادهني قالب كيك بالقليل من الزبدة ثم انثريه بالقليل من الدقيق واتركيه جانبًا.

انخلي الدقيق في وعاء متوسط الحجم ثم زيدي سكر البودرة، البايكنغ باودر، الفانيليا والملح.

أضيفي الزبدة والبيض ثم اخفقي المكونات بواسطة خفاق كهربائي حتى تحصلي على مزيج متجانس.

وزّعي المزيج في القالب ثم أدخليه إلى الفرن لحوالي 45 دقيقة حتى ينضج.

أخرجي القالب من الفرن، اتركي الكيك جانبًا حتى يبرد ثم قطّعيه وقدميه مباشرة على سفرتك.

أخبار تهمك

عاجل.. موعد مباراة القمة بين الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 8 ساعات

تعليق مثير لـ ميدو على إصابة الشناوي مع المنتخب

منذ يوم

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 6 ساعات

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

منذ 33 دقيقة

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

منذ يوم

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 8 ساعات

تطورات مثيرة في مستقبل مبابي مع باريس سان جيرمان

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ حوالي 4 ساعات

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ أقل من ساعتين

لبنان يضرب سوريا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

منذ أقل من ساعتين

هازارد مرشح للعودة إلى الدوري الإنجليزي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. كيروش يعلن تشكيل منتخب مصر أمام ليبيا

منذ يوم
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
02:53 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

09:58 م

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

08:46 م

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

05:06 م

عاجل.. منتخب مصر يفاجئ صلاح بقرار مثير قبل ساعات من لقاء المنتخب الليبي

03:40 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements