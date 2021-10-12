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غازبروم الروسية بدأت استخدام مخزونات الغاز لتهدئة الأسواق

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:57 م
بوابة الفجر

قال مسؤول روسي الثلاثاء 12 أكتوبر إن شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم بدأت في استخدام مخزوناتها لضخ مزيد من الغاز الطبيعي في شبكة خطوط الأنابيب لكبح ارتفاع الأسعار.

ورفض نائب وزير الخارجية سيرجي ريابكوف في مقابلة تلفزيونية أي تلميح إلى أن موسكو تمنع الغاز عن السوق الأوروبية، والتي شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار الكهرباء والغاز هذا العام، فيما تعجز الإمدادات الشحيحة من الغاز عن تلبية الطلب القوي في الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كوفيد-19.

وقال إن روسيا تدعم أمن الطاقة في أوروبا، مشيرًا إلى أنها تريد التعاون، إذ بدأت غازبروم في الواقع بضخ احتياطياتها في خطوط الأنابيب لتحقيق الاستقرار في السوق.

وقالت وكالة إنترفاكس للأنباء، نقلا عن بيانات من جمعية مشغلي البنية التحتية للغاز في أوروبا إن شركة غازبروم ضخت الغاز من منشأة تخزين في هايداخ بالنمسا ليوم واحد في السابع من أكتوبر بعد ارتفاع أسعار الغاز إلى مستوى قياسي.

وقال ريابكوف إن بلاده تعمل بروية وهدوء من أجل تحقيق الاستقرار، وأنه ليس من مصلحتها زيادة المتاعب.

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