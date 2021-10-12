الإمارات تقر ميزانية اتحادية حجمها 290 مليار درهم حتى 2026





أوردت وكالة أنباء الإمارات أن حكومة الدولة أقرت اليوم الثلاثاء ميزانية اتحادية بحجم إنفاق يبلغ 290 مليار درهم أي 78.96 مليار دولار حتى 2026.





وقال محمد بن راشد، "أقررنا اليوم بمجلس الوزراء بإكسبو المنهجية الجديدة للعمل الحكومي الفترة القادمة..حكومة أسرع تعتمد على دورات تنفيذية لمشاريع تحولية عبر فرق عمل قطاعية..عملنا لن يكون مستنداً على وزارات فردية بل قطاعات استراتيجية..ولن تكون الخطط والأجندات هي المقياس بل المشاريع والمبادرات الميدانية.





وأضاف بن راشد، " اعتماد الميزانية الاتحادية اليوم.. واعتماد المنهجية الجديدة للعمل الحكومي.. هي رسالة بأننا مقبلون على سنوات اتحادية أعظم وأفضل وأجمل".





وتم اعتماد اليوم إنشاء مجلس الإمارات للبنية التحتية والإسكان برئاسة سهيل المزروعي .. بهدف توحيد الجهود الإسكانية الاتحادية والمحلية.. وترسيخ التنسيق فيما يتعلق بمشاريع الطرق والبنية التحتية.. وبناء خارطة طريق حضرية وإسكانية للإمارات.





من ناحية أخرى تم اعتماد أيضًا معايير الأمن السيبراني للجهات الحكومية والمقترحة من مجلس الإمارات للأمن السيبراني .