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الجزائر تقول إنها تفي بالتزاماتها لتزويد أوروبا بالغاز

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:17 م
بوابة الفجر

نقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن وزير الطاقة قوله اليوم الثلاثاء إن الجزائر تفي بالتزاماتها التعاقدية فيما يتعلق بتوريد الغاز الطبيعي إلى شركائها في أوروبا.

وأضاف الوزير محمد عرقاب أن الجزائر تزود إسبانيا بثمانية مليارات متر مكعب من الغاز، وستزيد الإمدادات الى 10.6 مليار متر مكعب في ديسمبر كانون الأول مع توسعة خط الأنابيب ميد غاز.

شهدت أسعار الغاز في أوروبا ارتفاعا حادا هذا العام في ظل شح الإمدادات وارتفاع الطلب في الاقتصادات التي تتعافى من جائحة كورونا.

وسلط تعافي النشاط الاقتصادي بعد تخفيف القيود التي فُرضت لاحتواء كوفيد-19 الضوء على نقص مخزونات الغاز الطبيعي وغيره من الوقود، مما أدى إلى انقطاعات للتيار الكهربائي في بعض الدول.

وقال عرقاب إن مشروع خط أنابيب جديد لنقل الغاز النيجيري عبر النيجر والجزائر إلى أوروبا وصل إلى مراحل "جد متقدمة".

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