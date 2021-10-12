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الأسهم الأوروبية تنخفض قبيل انطلاق موسم أرباح الشركات

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:28 م
بوابة الفجر


تراجعت سوق الأسهم الأوروبية اليوم الثلاثاء إذ يخشى المستثمرون أن زيادات حادة في أسعار السلع الأولية ستعرقل تعافيا في أرباح الشركات.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 0.1%، ليحوم حول مستويات منخفضة حوالي أربعة بالمئة عن ذروته التي سجلها في أغسطس آب.

وينطلق موسم أرباح الشركات الأوروبية للربع الثالث من العام في وقت لاحق اليوم عندما تعلن مجموعة (إل في إم اتش) الفرنسية نتائجها، في حين سيبدأ في الولايات المتحدة غدا الأربعاء.

وتخلت أسهم شركات التعدين عن بعض مكاسبها القوية التي سجلتها في جلسة الاثنين مع انحسار صعود أسعار السلع الأولية في حين انخفضت أسهم قطاعي السيارات والسفر مجتمعين حوالي 0.5%.

وتراجعت أسهم شركات صناعة السيارات 0.3% بعد بيانات أظهرت أن مبيعات السيارات في الصين، وهي شريك تجاري رئيسي لأوروبا، هبطت 19.6% في سبتمبر أيلول.

وواصل المؤشر داكس الألماني خسائره لثالث جلسة على التوالي وأغلق منخفضا 0.3% بعد أن تراجع مؤشر رئيسي للثقة الاقتصادية في ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا، لخامس شهر على التوالي.

وجاءت قطاعات دفاعية، مثل المرافق والعقارات، بين عدد قليل من الرابحين في جلسة اليوم.

والمؤشر ستوكس 600 بلا تغير يذكر عن مستواه في بداية الشهر من حيث النسبة المئوية بعد أن هبط 3.4% في سبتمبر أيلول.

لكنه مرتفع حوالي 14% عن مستواه في بداية العام.

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