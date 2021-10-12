Advertisements

أسعار النفط تغلق مستقرة بعد جلسة متقلبة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:57 م
بوابة الفجر

أغلقت أسعار النفط بلا تغير يذكر اليوم الثلاثاء بعدما تذبذت صعودا وهبوطا في جلسة متقلبة بينما يعكف المتعاملون على تقييم التأثير المحتمل لارتفاع تكاليف الطاقة على التعافي الاقتصادي العالمي.

وأنهت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول منخفضة 23 سنتا لتسجل عند التسوية 83.42 دولار للبرميل بعد أن تراوحت في نطاق حده الأعلى 84.23 دولار والأدنى 82.72 دولار.

وفي جلسة الاثنين سجل برنت أعلى مستوى له منذ أكتوبر تشرين الأول 2018 عند 84.60 دولار.

وأغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 12 سنتا إلى 80.64 دولار للبرميل بعد أن تراوحت بين 81.62 دولار و79.47 دولار.

وصعد برنت لخمسة أسابيع على التوالي في حين سجل الخام الأميركي سبعة أسابيع متتالية من المكاسب.

وقفزت عقود الخامين القياسيين كليهما بأكثر من 15% منذ بداية سبتمبر أيلول.

وتدافعت سلطات من بكين إلى دلهي اليوم الثلاثاء لسد نقص متزايد في إمدادات الطاقة وهو ما أحدث هزة في أسواق الأسهم والسندات العالمية وسط قلق من أن تزايد تكاليف الطاقة سيذكي التضخم.

وقفزت أسعار الكهرباء إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية مدفوعة بنقص في آسيا وأوروبا وسط أزمة طاقة في الصين من المتوقع أن تستمر حتى نهاية العام، مما يقلص النمو في ثاني أكبر اقتصاد  في العالم وأكبر المصدرين.

وقال صندوق النقد  الدولي إن استمرار مشاكل سلاسل الإمداد وضغوط التضخم يكبحان تعافي الاقتصاد العالمي من الجائحة.

وقلص الصندوق توقعاته للنمو في الولايات المتحدة ودول صناعية أخرى.

وفي أحدث توقعاته الاقتصادية العالمية، خفض صندوق النقد توقعاته للنمو العالمي للعام 2021 إلى 5.9% من 6.0% في تقديراته السابقة في يوليو تموز.

وأبقى على توقعاته للنمو العالمي للعام 2022 بدون تغيير عند 4.9%.

أخبار تهمك

رونالدو يواصل تألقه مع المنتخب البرتغالي ويحطم الأرقام القياسية

منذ 43 دقيقة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. جدول مباريات الأهلي بالكامل في الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 8 ساعات

تعرف على مباريات الأهلي في الدوري المصري الممتاز 2021-2022

منذ ساعة و نصف

عاجل.. السيسي يوجه رسالة نارية للدول الأوروبية بشأن حقوق الإنسان

منذ حوالي 12 ساعة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 9 ساعات

رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورج بخماسية في تصفيات المونديال

منذ ساعة

شاهد أهداف مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات كأس العالم.. هاتريك رونالدو

منذ 41 دقيقة

تفاصيل العرض الخليجي لخطف موسيماني من الأهلي

منذ ساعتين و 5 دقيقة

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 3 ساعات

صدمة كبيرة لصلاح.. الـ 5 الأقرب للفوز بالكرة الذهبية

منذ حوالي 5 ساعات

برشلونة يتلقى ضربة موجعة بعد إصابة نجم الفريق

منذ ساعة و نصف

تطور جديد في مصير موسيماني مع الأهلي

منذ ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. توافد مندوبي الأندية وأساطير الكرة المصرية لسحب قرعة الدوري الممتاز

منذ حوالي 9 ساعات

الحماية المدنية تمنع وقوع كارثة محققة أسفل الطريق الدائري (تفاصيل)

منذ حوالي 4 ساعات
نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
11:20 م

رونالدو يواصل تألقه مع المنتخب البرتغالي ويحطم الأرقام القياسية

شاهد أهداف مباراة البرتغال ولوكسمبورج في تصفيات كأس العالم.. هاتريك رونالدو

11:22 م

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

تطور جديد في مصير موسيماني مع الأهلي

10:58 م

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

08:46 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements