تطور جديد في مصير موسيماني مع الأهلي

كشف مصدر مطلع داخل النادي الأهلي، أن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي، مستمر مع الفريق في الموسم الجاري.

جاء ذلك بعد موافقة الطرفين على الاستمرار وتفعيل الموسم الثاني في عقده بنفس شروط الموسم الأول، ولكن الأزمة تكمن في تمديد عقده حيث يصر الجنوب إفريقي على إضافة موسمين بخلاف الموسم الجاري ووضع شرط جزائي كبير يمنع النادي من اقالته في أي وقت ، وهي الشروط التي رفضتها إدارة الأهلي.

وتابع المصدر، أن رغبة الطرفان تلاقت في الاستمرار هذا الموسم ولكن يبدو أن هذا الموسم سيكون الأخير لموسيماني بغض النظر عن النتائج.

ويحق لـ إدارة النادي الأهلي فسخ التعاقد مع موسيماني في أي وقت حال دفع الشرط الجزائي في عقده والمقدر بقيمة راتب 3 أشهر.

ويتقاضى الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني راتبًا شهريًا بقيمة 120 ألف دولار مع الأهلي.