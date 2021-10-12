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رونالدو يقود البرتغال لاكتساح لوكسمبورج بخماسية في تصفيات المونديال

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 10:59 م
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي

حقق المنتخب البرتغالي فوزاً مستحقاً على حساب نظيره منتخب لوكسمبرج، بنتيجة 5-0 في الجولة الثامنة من تصفيات قارة أوروبا المؤهلة الى كأس العالم.

 

وسجل كريستيانو رونالدو هدفين من ركلتي جزاء في الدقائق "8،13"، ثم أضاف برونو فرنانديز الهدف الثاني للمنتخب البرتغالي في الدقيقة "18".

 

وفي الدقيقة "68"سجل المنتخب البرتغالي هدف ثالث عن طريق جواو بالينيا، وفي الدقيقة "86" سجل كريستيانو رونالدو هدف ثالث برأسية رائعة.

 

ورفع المنتخب البرتغالي رصيده بعد هذا الفوز الى 16 نقطة في المركز الثاني في المجموعة الأولى، في حين تجمد رصيد لوكسمبرج عند 6 نقاط في المركز الثالث.

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كورة رياضة رونالدو البرتغال أهداف البرتغال اليوم

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