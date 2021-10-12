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قوت الغلابة.. العثور على كميات كبيرة من السكر التمويني ناقص الوزن بالصف

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:04 م
المخزن المضبوط
المخزن المضبوط
إيمان عبد العاطي
نجحت مباحث التموين بالجيزة في ضبط سيارة نصف نقل محملة بكمية من السكر التمويني ناقصة الوزن بمركز الصف جنوب المحافظة.

شملت المضبوطات 150 لفة سكر تمويني ناقص الوزن بمقدار 55 جرام في الكيلو الواحد،180 لفة سكر ناقص الوزن بمقدار 103 جرامات في الكيلو الواحد غير مدون على الأكياس الشركة المنتجة والمعبأة له وتاريخ انتهاء الصلاحية أيضا.

صادرت المأمورية السكر المضبوط وتحفظت على السيارة وقائدها وتسليمه لمأمور مركز شرطة الصف، وتحرير المحضر رقم 1897 لسنة 2020 جنح طوارئ الصف تمهيدا للعرض على النيابة العامة.

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