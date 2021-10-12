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وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:06 م
جانب من المؤتمر
جانب من المؤتمر
الفيوم: ريهام على
افتتح الدكتور ربيع مصطفى وكيل وزارة الزراعه بالفيوم فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح بمحافظة الفيوم موسم 2021 ــ 2022 بذديوان عام المديرية قاعة الإرشاد الزراعى.

جاء ذلك تنفيذًا لتوجيهات السيد القصير وزير الزراعه واستصلاح بالاهتمام بالمحاصيل الاستراتيجية، حيث إنه المكون الأساسي لرغيف الخبز الذي لا غنى عنه على المائدة المصرية، وذلك بحضور الدكتور أحمد على زين العابدين رئيس الفريق العلمى للحملة القومية لمحصول القمح والدكتور محمد أنيس معهد بحوث أمراض البنات والدكتور إبراهيم مخيمر صبره معهد بحوث وقاية نبات والدكتور إبراهيم الأكحل المعمل المركزى لبحوث الحشائش والدكتور صباح حمزه أبو العلا رئيس مكون نقل التكنولوجيا لمحصول القمح والدكتورة أمنيه محمود قسم بحوث القمح والمهندس زاينهم عاشور مدير عام الإرشاد الزراعىومديرى الإدارات بالمديرية والإدارات الزراعية والتعاون الزراعى ورؤساء الأقسام والجهاز الزراعى بالمديرية والمراكز والساده مزارعى محصول القمح بالمحافظة.

بدأ المؤتمر بكلمة وكيل الوزارة مرحبًا بالضيوف ومتحدثًا عن أهمية محصول القمح وما يمثله فى محافظة الفيوم وكذا استعداد مديرية الزراعة للموسم الحالى.

ثم كلمة رئيس الحملة متحدثًا السياسة الصنفية لمحصول القمح بالمحافظة والمعاملات الزراعية والتوصيات الفنية للمحصول إبتداءًا من ميعاد الزراعة وتجهيز الأرض وطريقة الزراعة والتسميد والرى وصولًا إلى حصاد المحصول.

وأضاف محمد أنيس عن أهم الأمراض التى تصيب محصول القمح وكيفية تشخيصها ومعرفة أعراضها والمكافحة المتكاملة لهذه الآفات ومنها ( الأصداء – التفحمات – البياض الدقيقى ).

وتحدث صبره عن أهم الآفات الحشرية التى تصيب المحصول والمكافحة المتكاملة لهذه الآفات.
وأضاف الأكحل عن أهم الحشائش التى تصيب محصول القمح سواء كانت عريضة أو رفيعة والمكافحة المتكاملة لهذ الحشائش.

واختتم المؤتمر مدير عام الإرشاد عن مجهودات الحملة القومية للنهوض بمحصول القمح بمحافظة الفيوم.

وعلى هامش هذا المؤتمر تم تطعيم السادة الحاضرين للمؤتمر من المهندسين والمزارعين ضد فيرس كرونا بواسطة قافلة طبية من مديرية الصحة بالفيوم داخل مقر ديوان عام المديرية.
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح
وكيل زراعة الفيوم يفتتح فعاليات المؤتمر الأول لمحصول القمح

الكلمات المفتاحية

فعاليات موسم محصول القمح الفيوم

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