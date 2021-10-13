Advertisements

الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين في فصل الخريف

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الخريف لأنه معروف أنه من فصل التقلبات الجوية.

وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تشهد ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 33 درجة، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية.

وأكد على ضرورة متابعة النشرات الجوية خاصة خلال النصف الثاني من فصل الخريف الذي سيشهد درجات الحرارة انخفاضًا أقل من 20 درجة مئوية لتصل إلى 17 درجة وهنا ينصح بزيادة عدد قطع الملابس خاصة بالنسبة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.

الكلمات المفتاحية

طقس اليوم بوابة الفجر الفجر الطقس الخريف الأرصاد

أخبار تهمك

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

منذ أقل من ساعة

مواجهات نارية ومرتقبة.. مواعيد أبرز مباريات الدوري المصري 2021-2022

منذ حوالي 16 ساعة

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

منذ حوالي 18 ساعة

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

منذ ساعة و 22 دقيقة

مفاجأة حول رحيل موسيماني عن الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

تعرف على مدة غياب محمد الشناوي.. صدمة للأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

حريق بمصنع أدوات منزلية بالعاشر.. وآخر بـ 6 منازل بكفر صقر في الشرقية

منذ حوالي 12 ساعة

ضبط مستريح الدقهلية استولى على 13 مليون من أهالي قرية شربين

منذ أقل من ساعتين

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

منذ 35 دقيقة

عاجل.. الولايات المتحدة تفتح حدودها أمام الكنديين الحاصلين على اللقاح

منذ حوالي 5 ساعات

تفاصيل انحراف قطار عن سكته في مترو واشنطن بأمريكا

منذ نصف ساعة

القصة الكاملة للميكروباص الشبح.. وسائق يكشف حقيقة تغيب زميل له ( فيديو وصور)

منذ حوالي 19 ساعة

مباراة الأهلي والزمالك بالدور الأول قبل التوقف الدولي

منذ ساعة الا ربع

صفقة تبادلية محتملة بين ريال مدريد وتشيلسي

منذ حوالي 6 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدور الأول

منذ ساعتين و 14 دقيقة

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

عاجل.. نصيحة مهمة من "الأرصاد" للمواطنين

الأرصاد تكشف تفاصيل الطقس وسقوط الأمطار خلال الساعات المقبلة (فيديو)

الأرصاد الجوية: استمرار فرص سقوط الأمطار على وسط وجنوب سيناء غدًا

"الأرصاد" تعلن موعد موجة التقلبات الجوية القادمة

الأرصاد: انتهاء فصل الشتاء 21 مارس وبداية فصل الربيع رسميًا (فيديو)

الأرصاد: هذا موعد انتهاء فصل الشتاء وبداية الربيع فصل التقلبات الجوية (فيديو)

نتائج مباريات
Advertisements

تصويت

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

هل تري ان هناك كليات قمة وكليات قاع

الأكثر قراءة
07:53 ص

متحدث الكهرباء يكشف عن موعد توصيل الطاقة لمونوريل الشيخ زايد (فيديو)

"البحوث الفلكية" يتوقع موعد لحدوث زلزال مشابه لـ92 (فيديو)

08:23 ص

صدمة مدوية في اليونايتد بسبب فاران

08:39 ص

بعد الشناوي.. ضربة موجعة جديدة للأهلي قبل مباراة الحرس الوطني

02:53 م

برشلونة يتلقي ضربة موجعة

05:39 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حكايات صادمة تحت قبة الجامعة

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: ستات مصر فى مرمى البطالة

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: غير المكتوب عليهم «١٥» | جمال الغيطانى.. «أديب» على الجبهة

Advertisements