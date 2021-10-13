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الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين في فصل الخريف
الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 08:00 ص
شيماء حسن
قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الخريف لأنه معروف أنه من فصل التقلبات الجوية.
وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تشهد ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 33 درجة، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية.
وأكد على ضرورة متابعة النشرات الجوية خاصة خلال النصف الثاني من فصل الخريف الذي سيشهد درجات الحرارة انخفاضًا أقل من 20 درجة مئوية لتصل إلى 17 درجة وهنا ينصح بزيادة عدد قطع الملابس خاصة بالنسبة للطلبة مع بداية العام الدراسي الجديد.