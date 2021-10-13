الأرصاد توجه نصيحة مهمة للمواطنين في فصل الخريف

قال الدكتور محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات الجوية في هيئة الأرصاد الجوية، إن هناك فروق بين درجات الحرارة العظمى والصغرى خلال الخريف لأنه معروف أنه من فصل التقلبات الجوية.





وأضاف "شاهين" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن درجات الحرارة خلال ساعات النهار تشهد ارتفاع في درجات الحرارة تصل إلى 33 درجة، فيما تصل درجات الحرارة الصغرى إلى 22 درجة مئوية.



