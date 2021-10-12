فاطمة ناعوت عن سحل صيدلانية بسبب الحجاب: كل إنسان ينصح نفسه



وأضافت فاطمة ناعوت، خلال مداخلة هاتفية،، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، أن الدين الإسلامي أحد أهم مقوماته أنه لا يوجد به كهنوت وأن الإسلام لا يوجد به وساطة وهذا لا يعني أننا ننتقص من أديان أخرى.



وشددت على أنه ليس من حق إنسان أن يضع شروطا لم يضعها الله.



وتابعت: "محدش ينصح حد ولو كل إنسان نصح نفسه سنكون أعظم أمة في العالم ولو كل إنسان ركز على ما ينقصه سنتقدم جميعا".



أعربت الكاتبة الصحفية فاطمة ناعوت، عن سعادتها بالانزعاج المجتعي من واقعة سحل وتعنيف صيدلانية بسبب الحجاب، قائلة: هذا دليل صحي وأن المجتمع يستيقظ ويعلم أن كل إنسان مسؤول عن نفسه.