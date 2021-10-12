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احتفالات القومى لثقافة الطفل باليوم العالمى للفتاة

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:18 م
إيناس عبدالدايم
إيناس عبدالدايم
منار أشرف داود

تحت رعاية أد.إيناس عبد الدايم وزير الثقافة، أد.هشام عزمي أمين عام المجلس الأعلى للثقافة، يحتفل المركز القومى لثقافة الطفل برئاسةالكاتب محمد عبد الحافظ ناصف باليوم العالمى للفتاة وذلك يوم السبت 16 أكتوبر في الثانية ظهرا بالحديقة الثقافية للأطفال بالسيدة زينب.

ويتضمن الاحتفال مجموعة من فرق المرشدات وكل فرقه معها عدد 4 بنات من ذوي الاحتياجات وكل فريق يقوم بعمل شعار عن الفتاة وورشة إكسسوارات ورسم جدارية تعبر عن حقوق الفتاة وورشة تدوير مخلفات
وندوة توعوية للكشف المبكر عن سرطان الثدي

كما يتضمن اليوم عرض فني لفرقة ذوى الهمم وعرض تنورة وعرض لفريق المرشدات وعرض جودو

الكلمات المفتاحية

وزيرة الثقافة سرطان الثدي اليوم العالمي للفتاه المجلس الأعلى للثقافة الفجر

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