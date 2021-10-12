عاجل.. تونس تسجل صفر وفيات بفيروس كوفيد 19

أعلنت وزارة الصحة التونسية في بلاغ مساء الثلاثاء أنها لم تسجل حالات وفاة جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

واستقر بذلك إجمالي الوفيات منذ ظهور الوباء في شهر مارس من العام الماضي، عند حاجز 25046 حالة.

وأضافت الوزارة أنه تم بنفس التاريخ تسجيل 230 إصابة جديدة بالفيروس، وذلك بعد إجراء 5641 تحاليل مخبرية، لتبلغ نسبة التحاليل الإيجابية 4 فاصل 8 بالمائة.

وورد في البلاغ ذاته أن عدد المتعافين من هذا الفيروس بلغ يوم الاثنين 329 شخصا، ليرتفع بذلك عدد المتعافين إلى 682 ألفا و953 شخصا.

جدير بالذكر أن عدد الملقحين في تونس تجاوز عتبة الـ4 مليون.