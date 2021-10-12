نادية الجندي في أحدث إطلالتها بالأبيض والأسود

نشرت الفنانة نادية الجندي، صور لها من أحدث إطلالتها على حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام.







تألقت "الجندي" في إطلالة بالأبيض والأسود بفستان قصير فوق الركبة وشعر منسدل على كتفها ومكياج خفيف مما أضفى على إطلالتها البساطة.





كُرمت "نادية الجندي" مؤخرًا من مهرجان "الموريكس دور" بلبنان، ونشرت صور لها من الحفل معلقة عليها:"الآن من لبنان تكريم الموريكس دور.. شكرا لبنان وشعب لبنان وجمهوري الحبيب في لبنان اللي أستقبلتي أحلى أستقبال بحبكم أوي أوي.. وشكرا لمديري المهرجان السيد فادي الحلو والسيد زاهي الحلو، ولكل القائمين على المهرجان".





يذكر انه تم تكريم العديد من الفنانين في المهرجان، قصي خولي، وديمة قندلفت، ومعتصم النهار من سوريا، ونادين نسيب نجيم، وماغي بوغصن، وباسم مغنية، ودانييلا رحمة، وجورج خبار، وأحمد الزين، وعاصي الحلاني، وزياد برجي، وجاد شويري، والمخرجين: فيليب أسمر، وباسم كريستو، والمنتجين: صادق الصباح، وجمال سنان من لبنان، والإعلامية المصرية بوسي شلبي.



