رونالدو يواصل تألقه مع المنتخب البرتغالي ويحطم الأرقام القياسية





انتهت أحداث المباراة النارية التي جمعت بين منتخبي البرتغال لوكسمبورج، وذلك ضمن التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم 2022.





وتمكن المنتخب البرتغالي من سحق لوكسمبورج بخماسية رائعة، سجل فيها الأسطورة كريستيانو رونالدو هاتريك جديد في مسيرته، ليقود البرتغال للفوز بهذه المباراة.





وواصل كريستيانو رونالدو تألقه في سماء القارة الأوروبية محطماً كافة الأرقام القياسية، ومتفوقاً على كبار الأساطير الكروية العالمية، والذي جاء أبرزهم الليونيل ميسي والأسطورة مارادونا.









وأصبح رونالدو يمتلك 115 هدفاً مع المنتخب البرتغالي في مسيرته، ليتفوق على مجموع أهداف الليونيل ميسي ومارادونا، حيث جاء مجموع أهداف الثنائي 114 هدفاً.









واستطاع رونالدو أيضاً التفوق بأهدافه على مجموع أهداف الثلاثي ميسي ونيمار ومارادونا، وذلك خلال مشاركته في المباريات الرسمية.





وأصبح رونالدو لديه 93 هدفاً في مسيرته بالمباريات الرسمية، بينما جاء مجموع أهداف الثلاثي في مسيرتهم 84 هدفاً.





والجدير بالذكر أن منتخب البرتغال يحتل وصافة المجموعة الأولى برصيد 16 نقطة، بينما يحتل منتخب لوكسمبورج المركز الثالث برصيد 6 نقاط.