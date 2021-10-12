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الخميس.. انتصار في ضيافة برنامج "8 الصبح" لـ أحمد صلاح

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:37 م
انتصار
انتصار

تحل الفنانة انتصار، ضيفة على برنامج "8الصبح" لـ الإعلامي أحمد صلاح والذي يعرض عبر شاشة DMC، في تمام الساعة الثامنة صباحًا.

وخلال اللقاء تتحدث انتصار، عن أعمالها الفنية وأهم المحطات في حياتها المهنية، كما تكشف عن أعمالها القادمة وعلاقتها بالمسرح.

على الجانب الآخر تواصل الفنانة انتصار، تصوير مشاهدها في مسلسل " بيت المعادى"، ويتبقى لها ما يقرب من ثلاثة أيام على الأنتهاء من التصوير.

وتجسد انتصار داخل الأحداث شخصية سيدة إسكندرانية تنتقل للإقامة فى القاهرة، حيث تسعى لإقامة علاقات إجتماعية من جيرانها فى الحى، وتسعى الى حل مشكلاتهم، نظرًا الى علاقة الثقة والمحبة التى تجمعها بهم.

ومن المقرر أن تظهر انتصار داخل الأحداث بدور كوميدى، حيث تدور أحداثها الخط الدرامي الذى تلعب بطولته فى فترة الستينيات من هذا القرن، على ان تدور الخطوط الدرامية الأخرى فى أزمنة مختلفة ومنها الثمانيينات.

وتتعاون انتصار فى هذا العمل مع المخرج محمد سلامة لأول مرة، على ان يتم العرض خلال الفترة القادمة على أحدى المنصات الالكترونية.

مسلسل "بيت المعادي" سيناريو وحوار محمود عزت، وإخراج محمد سلامة، وبطولة صبري فواز، كندة علوش، إنجي المقدم، ميرهان حسين، أحمد وفيق، تارا عماد، إنجى كيوان وشريف حافظ، انتصار، بالإضافة إلى ظهور عدد من الفنانين كضيوف شرف.

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قناة Dmc بيت المعادي برنامج 8الصبح انتصار الفجر أحمد صلاح حسني

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