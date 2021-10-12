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إنجلترا تسقط في فخ التعادل أمام المجر بتصفيات كأس العالم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:27 م
إنجلترا
إنجلترا
وكالات
سقط المنتخب الإنجليزي لكرة القدم في فخ التعادل 1-1 أمام ضيفه المجري خلال المباراة التي جمعتهما يوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة التاسعة بالتصفيات الأوروبية المؤهلة لنهائيات كأس العالم .

وتقدم منتخب المجر بهدف سجله رولاند سالاي في الدقيقة 23 وتعادل المنتخب الإنجليزي بهدف سجله جون ستونز في الدقيقة 37.

ورفع المنتخب الإنجليزي رصيده إلى 20 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع المنتخب المجري رصيده إلى 11 نقطة في المركز الرابع.

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تصفيات كأس العالم بتصفيات كأس العالم إنجلترا تسقط في فخ التعادل

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