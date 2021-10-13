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أسعار الذهب اليوم الأربعاء 13-10-2021.. المعدن الأصفر يستعيد خسائره

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:00 ص
أسعار الذهب
أسعار الذهب
عاودت أسعار الذهب فى مصر، الارتفاع في بداية التعاملات اليوم الأربعاء، لتسترجع خسائر الأمس ويصعد جرام المعدن الأصفر بنحو 3 جنيهات.

أسعار الذهب في مصر:

وسجل الذهب عيار 18 نحو 662 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 21 نحو 773 جنيهًا.

وسجل الذهب عيار 24 نحو 883 جنيهًا. 

سجل الجنيه الذهب نحو 6184 جنيها. 


أسعار الذهب عالميًا:

ارتفعت أسعار الذهب الثلاثاء 12 أكتوبر في ظل إحجام عن المخاطرة ومخاوف بشأن التضخم مما زاد من جاذبية المعدن الأصفر، لكن توقعات بأن مجلس الاحتياطي الفدرالي الأميركي سيبدأ في خفض التحفيز الاقتصادي كبحت المكاسب.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.3% إلى 1759.56 دولار للأونصة بحلول الساعة 07:20 بتوقيت غرينتش، بينما ارتفعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.3% أيضا إلى 1761.40 دولار.

وأثرت المخاوف بشأن التضخم الناجم عن أزمة طاقة عالمية ومشاكل ديون لدى Evergrande الصينية على الأسهم الآسيوية.

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، استقرت الفضة في المعاملات الفورية عند 22.56 دولار للأونصة بينما صعد البلاتين 0.4% إلى 1012.48 دولار.

وهبط البلاديوم 0.7% إلى 2097.24 دولار بعدما بلغ أعلى مستوى له منذ العاشر من سبتمبر عند 2182.67 أمس الاثنين.

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