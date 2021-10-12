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الدنمارك تفوز على النمسا تتأهل لنهائيات كأس العالم 2022

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:28 م
الدنمارك
الدنمارك
وكالات
تأهل المنتخب الدنماركي إلى نهائيات بطولة كأس العالم، التي تقام في قطر العام المقبل، عقب فوزه على ضيفه النمساوي 1 / صفر، اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من منافسات المجموعة السادسة بالتصفيات الأوروبية، والتي شهدت أيضا فوز إسرائيل على مولدوفا 2/ 1 واسكتلندا على جزر فاروه 1 / صفر.

ويدين المنتخب الدنماركي بالفضل في هذا الفوز للاعبه جواكيم مايهلي الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 53.

ورفع المنتخب الدنماركي رصيده إلى 24 نقطة في صدارة الترتيب، ليضمن تأهله للمونديال قبل جولتين من نهاية التصفيات، فيما توقف رصيد المنتخب النمساوي عند عشر نقاط في المركز الرابع.

وفي المباراة الثانية، فاز منتخب اسكتلندا على جزر فاروه بهدف نظيف سجله ليندون دايكس في الدقيقة 86.

ورفع منتخب اسكتلندا رصيده إلى 17 نقطة في المركز الثاني، وتوقف رصيد منتخب جزر فاروه عند أربع نقاط في المركز الخامس.

وفي المباراة الثالثة، فاز منتخب إسرائيل على مولدوفا 2 / 1.

وسجل هدفي المنتخب الإسرائيلي إيران زاهافي وموناس دابور في الدقيقتين 28 و49، فيما سجل هدف منتخب مولدوفا إيون نيكوليسكو في الدقيقة الأخيرة من الوقت الأصلي للمباراة.

وشهدت المباراة طرد أولج ريابكويك لاعب منتخب مولدوفا في الدقيقة 85.

ورفع المنتخب الإسرائيلي رصيده إلى 13 نقطة في المركز الثالث، وتوقف رصيد مولدوفا عند نقطة واحدة في المركز السادس الأخير.

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هائيات كأس العالم 2022 كأس العالم 2022 الدنمارك تفوز على النمسا

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