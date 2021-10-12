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الأهلي يحدد موعد مباراة العودة أمام الحرس الوطني بدوري أبطال إفريقيا

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:29 م
الأهلي
الأهلي
علي خلاف
استقر مسؤولو النادي الأهلي على موعد مواجهة فريق الحرس الجمهوري بطل النيجر ضمن إطار منافسات اياب دور الـ32 من بطولة دوري أبطال أفريقيا.

موعد مباراة الأهلي ضد الحرس الجمهوري بدوري أبطال أفريقيا

و حدد مسؤولو القلعة الحمراء يوم 23 أكتوبر الجاري لمواجهة الحرس الجمهوري ضمن إطار منافسات إياب دور الـ32 لبطولة دوري أبطال أفريقيا بملعب الأهلي والسلام.

ومن المنتظر أن يُرسل الأهلي خلال الأيام المقبلة الموافقات النهائية للإتحاد الأفريقي لكرة القدم بشأن ملعب وموعد مباراة الحرس الجمهوري ضمن إطار منافسات بطولة دوري أبطال أفريقيا.

من جانبه استقر المدرب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي على استئناف التدريبات الجماعية مساء الأربعاء المقبل استعدادًا لمواجهة فريق الحرس الوطني بطل النيجر ضمن إطار منافسات ذهاب دور الـ32 من منافسات دوري أبطال إفريقيا.

الكلمات المفتاحية

وري أبطال إفريقيا دوري أبطال إفريقيا الأهلي يحدد موعد مباراة العودة أمام الحرس الأهلي يحدد موعد مباراة العودة

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