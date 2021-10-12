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السويد تهزم اليونان وتتصدر مجموعتها في تصفيات كأس العالم

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:59 م
بوابة الفجر
وكالات

 

استعاد منتخب السويد صدارة المجموعة الثانية للتصفيات الأوروبية المؤهلة لمونديال قطر 2022 بفوزه على ضيفه منتخب اليونان 2 /صفر اليوم الثلاثاء في الجولة الثامنة من التصفيات.

 

وفي المباراة الأخرى بالمجموعة ذاتها، فاز منتخب جورجيا على مضيفه منتخب كوسوفو 2 /1.

 

وعلى استاد فريندز أرينا، تقدم إيميل فورسبيرج بهدف للسويد من ضربة جزاء في الدقيقة 59 وبعدها بعشر دقائق أحرز ألكسندر إيساك الهدف الثاني.

 

وأنهى منتخب اليونان المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد بانتيليس هاتزيدياكوس في الدقيقة 86 لحصوله على الإنذار الثاني.

 

ويتصدر المنتخب السويدي ترتيب المجموعة الثانية برصيد 15 نقطة متفوقا بنقطتين على المنتخب الإسباني الوصيف وتحل اليونان في المركز الثالث بتسع نقاط ثم جورجيا في المركز الرابع بأربع نقاط بفارق الأهداف عن كوسوفو.

 

وعلى استاد فاديل فوكري ستاديوم، تقدم تورنيكي أوكرياشفيلي بهدف لجورجيا في الدقيقة 11 ثم أدرك فيدات موريكي التعادل لكوسوفو من ضربة جزاء في الدقيقة 45.

 

وقبل ثمان دقائق من نهاية المباراة أحرز زوريكو دافيتاشفيلي هدف الفوز لجورجيا التي حققت فوزها الأول بالتصفيات.

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