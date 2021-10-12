موقع قصة عشق لمشاهدة المسلسلات التركية مترجمة بطريقة شيقة للعربية

نرى في تلك الفترة إقبال كبير على متابعة المسلسلات والأفلام التركية من جانب جميع الفئات بالدول العربية، ويتساوى في ذلك الكبار والصغار، ولقط خطفت المسلسلات التركية الأنظار منذ فترة ليست بالقصيرة؛ حيث أنها متنوعة وتتضمن الأكشن، والكوميديا، والرومانسية، وهي أنماط فنية لها معجبيها في مختلف أنحاء العالم، وتتسم بالإثارة والتشويق والمشاهد الرائعة التي تعكس الطبيعة الخلابة بالقطر التركي، وسوف نوضع من خلال موضوعنا أفضل المسلسلات الصيفية والتي يتم عرضها من خلال موقع قصة عشق في الفترة الحالية.

ولمن لا يعرف... فأن موقع قصة عشق أحد أهم وأقدم المواقع الالكترونية التي اشتهرت بعرض الأفلام والمسلسلات المُنتجة في تركيا، وذلك بعد أن يتم ترجمتها بأسلوب ممتع للغة العربية، ولقد حقق الموقع شهرة كبيرة، وله عدد كبير من المعجبين في جميع الدول العربية، ولقد تفوق على الكثير من المواقع الأخرى، وفيما يلي عرض لطبيعة الموقع والمزايا التي أدت لتفوقه.

معلومات محورية عن شبكة قصة عشق:

شبكة قصة عشق تتمثل في موقع الكتروني يحتوى على العشرات من مسلسلات وأفلام تركية، ومن ضمنها القديم التراثي كالسلطانة قسم، وحريم السلطان، حيث أن ذلك مطلب لفئة كبيرة من الجمهور العاشقة للكلاسيكيات التركية، وهناك المسلسلات الحديثة مثل: قدرك المنزل الذي ولدت فيه.

مزايا شبكة قصة عشق:

· يمكن مشاهدة عديد من المسلسلات الحديثة جدًا بعد عرضها في تركيا بأقل من أربعة ساعات عن طريق شبكة قصة عشق .

· يتم ترجمة المسلسلات والأفلام على يد نخبة متخصصة في الترجمة من التركية للعربية.

· عرض المسلسلات والأفلام بالجودة والسرعة المطلوبين لتعزيز تجربة الجمهور.

· يتيح الموقع أمكانية تحميل المسلسلات والأفلام دون فرض رسوم.

واجهة موقع قصة عشق:

تعد الواجهة الرسومية من أبرز ما يميز موقع قصة عشق، حيث أنه يسهل التعامل معها من جانب الجمهور، وهي منظمة وفي ذات الوقت بسيطة وتلبي جميع المتطلبات، وتشمل ما يلي:

· إيقونة في الجزء الأيسر لعرض مشمول الموقع سواء مسلسلات عرضت مؤخرًا، أو مسلسلات تعرض في الفترة الراهنة.

· إيقونة في الجزء الأيمن، ويمكن عن طريقها تغيير ألوان العرض بالموقع.

· أيقونة في المنتصف وتستخدم للبحث عما يجول ببال المستخدمين من مسلسلات وأفلام تركية سواء حديثة أو قديمة.

أفضل مسلسلات تركية صيفية تقدم عبر موقع قصة عشق:

يمكن أن تجتمع الأسرة وتشاهد مجموعة متميزة من أفضل مسلسلات تركية صيفية؛ عن طريق موقع قصة عشق ، ومن أهمها ما يلي:

مســـلسل أخواتي مترجم:

يقدم موقع قصة عشق مسلسل أخواتي مترجم للغة لعربية، وهو أحد المسلسلات الدرامية الحديثة، حيث يلعب دور البطولة كل من: كجيهان شيمشيك، وسيمجي سيلشوك، وشاغلا شيشيك، وكان سيفي، وداملا سو ايكيز، وليليا ابرام سلمان، ورجب أوستا، وجوزده توركير، وجليل نالجكان، وكونيت ميتي، وهاليت اوزجور ساري، وسر يوجو يازجي...وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل أخواتي حول أربعة من الأخوة يعيشون في كنف والديهم حياة هادئة، وتركوهم وماتوا، وكان عليهم أن يستمروا في المعيشة ويكافحون، ويُمكن التعرف على التفاصيل عن طريق موقع قصة عشق.

مســـــلسل جبل جونول:

تدور أحداث ذلك المسلسل حول قصة الشعب، والمسلسل من إخراج "يحي السمنجي"، وتم تصويره في مناطق رائعة، ويلعب دور البطولة جولسيم علي والتي بدأت عملها في عام 2012، وقامت بأداء مجموعة رائعة من المسلسلات بتركيا، وكذلك هناك الممثل بيرك أتان، والذي ولد في عام 1991م بأزمير، وعمل كعارض أزياء، وحصل على الكثير من الجوائز، ويمكن لزوارنا مشاهدة تفاصيل المسلسل عن طريق شبكة قصة عشق.

مسلسل الصيف الأخير:

صدر ذلك المسلسل في العام 2021م، وحاز على إعجاب الكثيرين من المشاهدين، ويمثل الشخصيات الرئيسية كل من: على أتاي، والبيران دويماز، وبيرجي أكالاي، وهفسانور سانجاكتوتان، وتم تصوير مسلسل الصيف الأخير في كثير من المناطق مثل أزمير وتشيشمي.

وقصة مسلسل الصيف الأخير تدول حول الشاب "اكغون"، والمدعى العام "سليم كارا"، حيث أن الشاب يمارس أنشطة غير قانونية، وعاش في عالم مليء بالإجرام، وهو سيء الأخلاق والسلوك، وفي ظل ذلك يطلب والد "أكغون" حماية الابن من العصابة التي شاركها سابقًا فيما ترتكبه من جرائم، ومقابل ذلك يدلي بجميع أسرارهم.

وختامًا نكون قد فصلنا أهم المسلسلات الدرامية التركية الصيفية المعروضة؛ مع توضيح المزايا التي تجذب الجمهور لموقع قصة عشق، ويُسعدنا تلقي مقترحاتكم واستفساراتكم حول ما يتم إطلاقه من أعمال فنية تركية.