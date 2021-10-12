حالة الطقس غدا الاربعاء 13-10-2021 في مصر ودرجات الحرارة المتوقعة

الساعات القليلة الماضية، شهدت سقوط أمطار غزيرة على مختلف المناطق ب القاهرة الكبرى، وكشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن توقعات حالة الطقس غدا الاربعاء الموافق 13 أكتوبر الجاري، إذ يتوقع الخبراء أن يسود طقس حار على القاهرة الكبرى والوجه البحري.





ويسود طقس معتدل على السواحل الشمالية، وحار على جنوب سيناء وشمال الصعيد، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا، لطيف على شمال البلاد حتى شمال الصعيد ومعتدل على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.





حالة الطقس غدا الاربعاء 13-10-2021 في مصر

وأوضحت الهيئة العامة للأرصاد الجوية تفاصيل حالة الطقس، إذ أنه من المتوقع سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من السواحل الغربية وهي "مطروح، السلوم، الضبعة" على فترات متقطعة بنسبة تصل لـ 40%، كما تنشط الرياح أحيانا على مناطق من السواحل الشمالية وشمال الصعيد على فترات متقطعة.





حالة البحرين المتوسط والأحمر

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط يكون معتدل، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 1.25 و1.75 متر، وتكون حركة الرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية، وبالنسبة لحالة البحر الأحمر، يكون معتدل إلى مضطرب، ويتراوح ارتفاع الموج فيه بين 2 و2.5 متر وتكون حركة الرياح شمالية غربية.





حالة الطقس غدا في مصر





القاهرة 31 21





الإسكندرية 28 20





وادي النطرون 30 20





طنطا 30 21





شبين الكوم 31 21





دمنهور 30 20





بلطيم 30 21





مطروح 27 18





السلوم 28 19





سيوة 31 17





بورسعيد 29 23





دمياط 28 23





الزقازيق 31 21





المنصورة 30 20





الإسماعيلية 31 21





السويس 32 20





العريش 28 22





رفح 28 22





رأس سدر 32 20





نخل 33 19





نويبع 33 26





طابا 31 22





كاترين 32 17





الطور 29 24





شرم الشيخ 35 26





الغردقة 35 25





مرسى علم 34 24





الفيوم 33 21





بني سويف 34 20





المنيا 33 20





أسيوط 35 20





سوهاج 37 22





قنا 39 23





الأقصر 39 24





أسوان 41 27





إدفو 41 26





أبو سمبل 40 27





الوادي الجديد 38 22





شلاتين 36 24





أبو رماد 34 22





حلايب 33 24





رأس حدربة 32 23



