نصائح مهمه من مركز الأزهر للفتوى للطلاب في العام الدراسي الجديد

قدم مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية نصائح للطلاب في استقبال العام الدراسيَّ الجديدَ بانضباطٍ ومحافظةٍ على الوقت.





وأوضح مركز الأزهر: وقتُك هو عمرُك، وعمرُك هو رأسُ مالك، وأدِّ دورك؛ فكلّ شيء حولك يسير وفق نظامٍ لا يتخلف؛ ليؤدي دوره الذي أنيط به، قال الله تعالى: {وَالشَّمْسُ تَجْرِي لِمُسْتَقَرٍّ لَّهَا ذَلِكَ تَقْدِيرُ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ * وَالْقَمَرَ قَدَّرْنَاهُ مَنَازِلَ حَتَّى عَادَ كَالْعُرْجُونِ الْقَدِيمِ * لَا الشَّمْسُ يَنبَغِي لَهَا أَن تُدْرِكَ الْقَمَرَ وَلَا اللَّيْلُ سَابِقُ النَّهَارِ وَكُلٌّ فِي فَلَكٍ يَسْبَحُونَ} [يس: 38 - 40].





وأضاف: قال الله سبحانه: {إِنَّ اللَّهَ عِنْدَهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ مَاذَا تَكْسِبُ غَدًا وَمَا تَدْرِي نَفْسٌ بِأَيِّ أَرْضٍ تَمُوتُ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ}. [لقمان: 34]



