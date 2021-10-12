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هشام يكن يعلن خوض انتخابات الزمالك بهذه الأهداف

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:37 م
بوابة الفجر
على خلاف

 

كشف هشام يكن مدافع نادي الزمالك و منتخب مصر الأسبق عن اعتزامه خوض انتخابات مجلس إدارة نادي الزمالك القادمة المقرر لها نوفبر المقبل.

 

تصريحات هشام يكن

 

وأكد هشام يكن في تصريحات إذاعية لبرنامج "يلا رياضة" عبر إذاعة "هواها" أنه يقود فكرة تواجده بإنتخابات نادى الزمالك القادمة بهدف دعم النادي وتقديم المساعده بإختلاف الطرق ، سواء كانت  هذه المساعدة في التدريب أو الإدارة .

 

وأكمل يكن حديثه موضحا أن لديه مجموعة من التطلعات والأمال التى يرغب في تحقيقها مع نادي الزمالك حتى يصبح الزمالك نادي عالمي.

 

و أكمل يكن حديثه مشيرا إلى أنه يمتلك ميزة حب الجماهير ، ويسعى جاهدا لإبقاء أسم عائله يكن مقترن ذكره بالخير دائما وبحبه لنادى الزمالك.

 

و استرسل مدافع منتخب مصر الأسبق مشيرا إلى أنه كلاعب حصل على  أربعة بطولات دوري  و ثلاثة ألقاب إفريقيا ، وكذلك الأفروأسيوى  و السوبر الأفريقي  و البطوله العربية، كما أنه حصد كمدربا على أربعة بطولات.

 

وفيما يخص قرار مديرية الشباب والرياضة بالجيزة ببطلان الدعوه لعقد انتخابات نادى الزمالك قال يكن أن هناك شىء مبهم ، أو شىء لم يتم دراسته بشكل كافي في هذا الأمر.

 

و أتم يكن: "بصرف النظر عن من هو المخطئ المهم الأن هو السعي خلال الفتره القادمة لتشكيل مجلس شرعي بنادى الزمالك يقوم بإدارته بشكل يساهم في إنشاء النادى وبناءه من جديد  بأسلوب حضاري".

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