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وزيرا ثقافة مصر والأردن تشهدان الاحتفال بمئوية تأسيس المملكة الإردنية

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:20 ص
وزيرة الثقافة
وزيرة الثقافة
منار أشرف داود

 شهدت هيفاء النجار وزيرة الثقافة الأردنية تحت رعاية الملك عبدالله الثاني ملك الاردن وبالإنابة عنه والدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة المصرية الاحتفالية الضخمة التى اقيمت بمناسبة مئوية تاسيس المملكة الأردنية الهاشمية ونظمها صندوق الحسين للإبداع والتفوق بالتعاون مع جمعية أصدقاء مهرجانات الأردن واحياها أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى مع المطربة غادة عباسى بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية وذلك على مسرح قصر الثقافة بمدينة الحسين للشباب بحضور شريف كامل سفير مصر بالأردن وعددا من الأمراء والسفراء وأعضاء السفارة المصرية وهزاع البراري امين عام وزارة الثقافة الاردنية ومجموعة من الشخصيات السياسية والعامة بالاردن.

قدمت عبد الدايم التهنئة للاردن وشعبها وأكدت فخرها بالتواجد المصري فى الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة، وأشارت الى أن مشاركة الأوركسترا السيمفونى فى هذه المناسبة يعد نواة لتعزيز التعاون مع الاشقاء فى مختلف مجالات الابداع باعتبار القوى الناعمة من أهم وسائل التواصل بين الشعوب.

من جانبه وجهت هيفاء النجار الشكر لمصر وللدكتورة ايناس عبد الدايم وزيرة الثقافة على المشاركة فى الاحتفال بمئوية تاسيس المملكة، وابدت سعادته بالتعاون المثمر مع مصر وثمنت الاستفادة من خبرائها فى مختلف مجالات الابداع وبالمستوى المتميز للاوركسترا والذى نجح باقتدار فى تقديم سيمفونية حبيتك عمان والتى صورت تاريخ المملكة.

وكان أوركسترا القاهرة السيمفونى بمشاركة أوركسترا المعهد الوطنى للموسيقى والمغنية الشابة غادة عباسي بقيادة الموسيقار الدكتور هيثم سكرية قد قدم سيمفونية بعنوان "المملكة الأردنية الهاشمية.. حبيتك عمان " من تاليف قائد الحفل وكلمات على البتيرى وتحكي قصة الأردن من خلال محاور متعددة وتصور تأسيس الدولة الأردنية وتعايش نسيجها بمختلف أطيافه ويتم من خلالها استخدام الألحان الشعبية الأردنية كأفكار بنائية وألحان دالة كما تتناول مسيرة الهاشميين عبر الزمن مروًرا بالثورة العربية الكبرى وتعريفا بالملوك الهاشميين الذين أسسوا لنهضة الأردن، يليها تصويرا لعهد الملك عبد الله الثاني بن الحسين مع السرد الدرامي لحياته قبل توليه الحكم وتصوير الأفراح الأردنية من خلال العرس الأردني الذي يتم فيه تقديم نماذج لحنية من شتى مناطق المملكة الشمالية والجنوبية والريفية والبدوية والأصول الفلسطينية والشامية والشركسية، وتجسد ايضا مسيرة الأردن والتقدم والازدهار في مختلف المجالات العلمية، الاقتصادية، التعليمية، النهضة العمرانية وغيرها من المجالات وتم تقسيها الى خمس حركات هى الثورة العربية الكبرى، ميلاد أمير هاشمي، العرس الأردني. مرثية الحسين والفجر الجديد.

تضمنت الاحتفالية كلمة سهى بواب المديرة التنفيذية لجمعية أصدقاء مهرجانات الأردن التي رحبت خلالها بالحضور الفني والثقافي المصري وحرصت مندوب الملك عبد الله الثاني هيفاء النجار، وزيرة الثقافة الاردنية علي إهداء درع التكريم للدكتور ايناس عبدالدايم وزيرة الثقافة تقديرا للمشاركة المتميزة لأوركسترا القاهرة السيمفوني في الاحتفال بمئوية اللملكة كما تسلم الموسيقار هيثم سكرية درع تكريم والدكتور علي ياغي ومدير عام صندوق الحسين للابداع والتفوق.

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وزيرة الثقافة هيفاء النجار اوركسترا المعهد الوطني اوركسترا القاهرة السيمفوني الفجر الشمي

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