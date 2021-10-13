"وزيري" يعلن عن موعد افتتاح طريق الكباش (فيديو)

صحح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معلومة بشأن تسمية طريق الكباش في محافظة الأقصر، قائلًا "هذا الطريق يسمى طريق الاحتفالات أو طريق أبو الهول".





وأضاف "وزيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء أن الرأس عندما يكون لأسد والجسم لإنسان هذا طريق أبو الهول، ولكن الكباش عبارة عن رأس أسد وجسم كبش.





وأشار إلى أن هناك فرق بين طريق الكباش الموجود أمام معابد الكرنك من الناحية الغربية، وبين طريق أبو الهول الموجود في الطريق بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك.





وأوضح أن السبب في تسمية هذا الطريق بهذا الاسم هو أنه كان يقام به قديمًا احتفال عيد الاوبك الذي كان يضم المراكب المقدسة للآلهة الثالوث مع بداية الفيضان من معبد الكرنك في موكب مهيب يتقدمه عازفي الموسيقي وقارعي الطبول والراقصين والراقصات.



