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"وزيري" يعلن عن موعد افتتاح طريق الكباش (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 07:54 ص
طريق الكباش
طريق الكباش
شيماء حسن
صحح الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، معلومة بشأن تسمية طريق الكباش في محافظة الأقصر، قائلًا "هذا الطريق يسمى طريق الاحتفالات أو طريق أبو الهول".

وأضاف "وزيري" في اتصال هاتفي مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" اليوم الثلاثاء أن الرأس عندما يكون لأسد والجسم لإنسان هذا طريق أبو الهول، ولكن الكباش عبارة عن رأس أسد وجسم كبش.

وأشار إلى أن هناك فرق بين طريق الكباش الموجود أمام معابد الكرنك من الناحية الغربية، وبين طريق أبو الهول الموجود في الطريق بين معبد الأقصر ومعابد الكرنك.

وأوضح أن السبب في تسمية هذا الطريق بهذا الاسم هو أنه كان يقام به قديمًا احتفال عيد الاوبك الذي كان يضم المراكب المقدسة للآلهة الثالوث مع بداية الفيضان من معبد الكرنك في موكب مهيب يتقدمه عازفي الموسيقي وقارعي الطبول والراقصين والراقصات.

وأشار إلى أن هذه الاحتفالية الكبيرة تستغرق ما بين 18 إلى 20 يوم للوصول إلى معبد الأقصر، موضحًا أن أعمال الحفائر مستمرة وسيكون أهم وأكبر وأبهر حدث في مدينة أثرية تتزين لتكون قبلة للزائرين من جميع أنحاء العالم وذلك في نوفمبر المقبل بالتزامن مع العيد القومي للمحافظة.

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مصطفى وزيري بوابة الفجر الفجر

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