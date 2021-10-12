أستاذ ري: بالأدلة.. حادث ميكروباص كوبري الساحل ليس حقيقيا



وأضافت أستاذ المياه، خلال مداخلة هاتفية، مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، أنه مع سرعة المياه ووزن الميكروباص ومع دائرة البحث بمكان السور المكسور ومع بحث السلطات المعنية وهو ما يؤكد عدم وجود شىء وهو أمر علمي لأنه ليس ثقب أسود.



وأوضحت أنه إذا كان الميكروباص سقط في النيل كان سيوجد أي شىء من متعلقات الركاب تطفو على سطح المياه خاصة مع فصل الصيف وبطبيعة الحال ستكون شبابيك الميكروباص مفتوحة وتخرج منها أي من متعلقات للركاب.



وأشارت إلى أنه لا يوجد أي دليل حتى الآن عن الميكروباص بما يثير الشكوك عن سقوطه من عدمه.



قالت الدكتورة مروة علي، أستاذ مساعد الري والمياه بهندسة المطرية، إنه من الناحية العلمية عمق المياه في المنطقة التي سقط بها ميكروباص أعلى كوبري الساحل، يصل لحوالي 10 متر ومع حساب تصرف المياه فإن سرعة المياه تصل لمتر ونصف في الثانية ومع النزول لقاع المياه تقل السرعة حتى تصل إلى صفر.