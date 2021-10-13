خالد منتصر: المزاج السلفي يعطل تطبيق التبرع بالأعضاء بعد الوفاة

قال الدكتور خالد منتصر الكاتب والمفكر، إن العملية الاجرائية لتطبيق قانون التبرع بالأعضاء من السهل اتخاذه لولا المزاج السلفي، قائلا: "المزاج السلفي للمجتمع المصري يعطل تطبيق واتمام قانون التبرع ونقل الاعضاء ونحن نزايد على السعودية وكل دول المنطقة العربية في الايمان".



وأضاف في حوار ببرنامج "حديث القاهرة" مع الاعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على قناة القاهرة والناس، أن كل الدول العربية تتجه لمنهج زراعة الاعضاء ولكن في مصر يوجد مزاج سلفي، مؤكدا أن المزاج السلفي اكثر تأثير من المؤسسة الدينية في مصر.



وأشار إلى أنه يكتب عن زراعة الاعضاء منذ عام 1992، وأن اتخاذ أي قرار الان يتم من خلال جس نبض السوشيال ميديا لأراء المواطنين، مؤكدا ان التعليقات على التبرع بالأعضاء تدل على وجود مشكلة ترفض التبرع بالاعضاء.