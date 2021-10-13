كيرا الصباح تتصدر تريند تويتر بعد نجاحها في حكاية "بدون ضمان"



تصدرت الفنانة كيرا الصباح تريند موقع التغريدات القصيرة "تويتر"، بعد حلقة حكاية بدون ضمان والتي تعد أحد حكايات مسلسل الا أنا.



وتصدر هاشتاج كيرا_الصباح التريند الاول في مصر، حيث تفاعل المغردون مع الهاشتاج ليصبح الأكثر رواجا على تويتر.



وتمكنت الفنانة كيرا الصباح من خطف الأنظار خلال حكاية بدون ضمان ضمن حكايات مسلسل " الا أنا"، التي تعرض حاليا على قناة دي ام سي.



ولاقت كيرا الصباح إشادات من جانب الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تمكنت شخصية ولاء التي تقدمها خلال أحداث المسلسل من استفزاز الجمهور.



وجاءت التعليقات على مواقع التواصل الإجتماعي إيجابية للغاية عن إجادتها للدور، حيث كتب أحد المغردين على تويتر " رهيبة في الدور ده"، فيما غرد آخر " مثلت الدور بكل موهبة ".



حكاية بدون ضمان بطولة كل من الفنانين أحمد بدير وإسلام جمال وكيرا الصباح وهنادي مهنى وسلوى عثمان وحنان سليمان وهاجر أحمد ومن إخراج ياسمين علي احمد.



مسلسل إلا أنا، فكرة يسرى الفخرانى، وعرض الموسم الأول منه على قناة dmc العام الماضى في 8 حكايات، كل حكاية قدمت بطولتها نجمة ومخرج مختلف فى 10 حلقات، وحقق العمل نجاحًا كبيرا مع الجمهور، واعتمد على حكايات مستوحاة من قصص وأحداث واقعية، حيث ناقش العديد من القضايا التي تهم المرأة والموجودة دائماُ في المجتمع المصرى.

كيرا الصباح تشارك في حكاية بيت عز:



وشاركت كيرا الصباح في حكاية "بيت عز"من مسلسل "إلا أنا" بطولة سهر الصايغ، ورشدى الشامى، وتامر نبيل، وسلوى عثمان، وصفاء الطوخى، وهاجر الشرنوبي، وعصام السقا، ومن إخراج أحمد يسرى، وسيناريو أمين جمال وشريف يسرى ومحمد أبو السعد، إضافة الي حكاية «أمل حياتي» بالجزء الأول من مسلسل "إلا انا" بطولة الفنانة حنان مطاوع ونور محمود وبيومي فؤاد.