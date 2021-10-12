بهاتريك الليلة.. رونالدو ينفرد بإحصائية جديدة في مسيرته مع البرتغال

أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة الأن، وذلك منذ انتهاء معركة المنتخب البرتغالي مع نظيره لوكسمبورج، والتي انتهت بخماسية نظيفة دون رد لصالح البرتغال.

وساهم رونالدو فيها بثلاثة أهداف، منهم اثنين من ركلتي جزاء، لينفرد بالعديد من الإحصائيات والارقام القياسية، التي أصبح يتربع بها على عرش صدارة هدافي المنتخبات العالمية.