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بهاتريك الليلة.. رونالدو ينفرد بإحصائية جديدة في مسيرته مع البرتغال

الثلاثاء 12/أكتوبر/2021 - 11:57 م
رونالدو
رونالدو
نورهان حسن
أصبح النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو حديث الساعة الأن، وذلك منذ انتهاء معركة المنتخب البرتغالي مع نظيره لوكسمبورج، والتي انتهت بخماسية نظيفة دون رد لصالح البرتغال.


وساهم رونالدو فيها بثلاثة أهداف، منهم اثنين من ركلتي جزاء، لينفرد بالعديد من الإحصائيات والارقام القياسية، التي أصبح يتربع بها على عرش صدارة هدافي المنتخبات العالمية.


وأصبح رونالدو الان أكثر لاعب يسجل هاتريك مع المنتخبات، وذلك برصيد 10 هاتريك في تاريخه ومسيرته مع المنتخبات.


ويذكر أن كريستيانو رونالدو بأهدافه أصبح متفوقاً على مجموع اهداف الليونيل ميسي ومارادونا، وذلك بعدد 115 هدفاً، بينما مجموع أهداف الثنائي 114 هدفاً.

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