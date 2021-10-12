ماتحرميش نفسك.. إرشادات هامة لتناول حلاوة المولد خلال الرجيم

لمتبعي الأنظمة الغذائية، نقدم لكم خلال السطور التالية، إرشادات هامة لتناول حلاوة المولد خلال الرجيم، وأيضًا لتجنب الأضرار والزيادة في الوزن يسمح لكم بتناولها لكن بشروط، وفقًا للسعرات الحرارية الموجودة بها.





السعرات الحرارية في حلوى المولد





- تحتوي 50 جراما من اللوزية على 680 سعرا حراريا.





- تحتوي 50 جراما من البندقية على 700 سعرا حراريا.





- تحتوي 50 جراما من السمسمية على 690 سعرا حراريا.





- تحتوي 50 جراما من الحمصية على 590 سعرا حراريا.





- تحتوي 50 جراما من الفولية على 661 سعرا حراريا.





- تحتوي 50 جراما من الملبن على 410 سعرا حراريا.





- تحتوي 50 جراما من الملبن بالمكسرات على 540 سعرا حراريا.





نصائح لتناول حلوى المولد لمتبعي الأنظمة الغذائية الصحية





- تناول حلوى المولد لمدة أسبوع كحد أقصى، بمعدل قطعة واحدة في اليوم.





- يجب ألا يتعدى حجم قطعة حلوى المولد حجم علبة الكبريت.





- تناول حلوى المولد بعد نصف ساعة من وجبة الإفطار، ويفضل تناولها في الصباح الباكر قبل الـ11 صباحا.





- تناول بعدها مباشرة المشروبات الحارقة للدهون، وديتوكس الجسم على مدار اليوم.





- ابتعد عن تناول قطع حلوى المولد الغنية بالسكر، لأن سعراتها مرتفعة للغاية، دون فوائد تذكر.





- أفضل أنواع حلوى المولد هي الفولية، والسمسمية واللوزية، لأن فيها قيمة غذائية مرتفعة، وسعرات حرارية قليلة، ودهون صحية.





- تناول الملبن بالمكسرات وليس السادة، لأن به قيمة غذائية، والسادة له مؤشر سكري عال، وسعرات حرارية ضخمة.





- إذا تناولت حلوى المولد، ابتعد عن تناول النشويات في نظامك الغذائي لباقي اليوم، واعتمد على الخضروات والفواكه والبروتين المشوي أو المسلوق.





- مارس الرياضة لنصف ساعة على الأقل، واحرص على الإكثار من شرب الماء لباقي اليوم.





- يجب منع تناول حلوى المولد في المساء أو قبل النوم مباشرة.