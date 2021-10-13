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حقيقة وجود علاقة بين زلزال 12 أكتوبر 1992 وزلازل اليوم (فيديو)

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:25 ص
أرشيفية
أرشيفية
كساب أحمد
كشف الدكتور جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، حقيقة الربط ما بين زلزال 12 أكتوبر 1991، والزلزال الذي حدث اليوم، قائلًا: "زلزال 1992 كان داخل مصر، أما زلزال اليوم فحدث في جزيرة تكريت، ولكن بعض المصريين شعروا به، رغم بعده 420 كيلو متر عن مرسى مطروح، ولم يكن له أي تأثير يذكر على مص"

وأضاف "القاضي"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي يوسف الحسيني، ببرنامج "التاسعة"، المذاع على الفضائية "الأولى"، بالتلفزيون المصري، مساء الثلاثاء،: "ده زلزال عند جرينا مالناش دعوة بيه، ما ينفعش نربط الزلزال ده بـ1992، ونقول يوم 12 أكتوبر كل كام سنة بيجي زلزال".

وتابع أن منطقة البحر المتوسط جزيرة كريت واليونان وغرب تركيا منطقة تشهد نشاط زلزالي، ونسجل يوميًا زلزال في هذه المنطقة، بسبب تداخل القارة الافريقية داخل القارة الأوربية، وهذه الزلزال نرصدها ونسجلها.

ولفت إلى أن زلزال 12 أكتوبر 1992 حدث في منطقة ما بين الفيوم ودهشور، وهذه من المناطق التي تشهد زلزال متكررة، ولكننا نرصد أقل درجة من الزلازل.

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