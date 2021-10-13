مصطفى الفقي: مشاركة مصر في تجمع فيشجراد يجعل صوتها مؤثرا ومسموعا



وأضاف الفقي، خلال استضافته مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر"، مميزات هذه التجمعات الصغيرة نسبيا أنها تتيح لدولة مثل مصرأن يكون صوتها مسموعا ومؤثرا وبمجرد الذهاب لهذه المحافل والمنابر يعطي لمصر مميزات.



وأوضح أن مصر الآن مشغولة بقضايا حقوق الإنسان وتغير المناخ وقضايا الإنسان والأمر لم يعد القضايا الرئيسية وأصبحنا نناقش التفاصيل في حياة الأمم ومستقبل الشعوب.



وأوضح أن العلاقات مع دول تجمع فيشجراد مميزة لأنها ليس بها تاريخ من المشكلات وأنها دول ليس لها تاريخ استعماري.



علق الدكتور مصطفى الفقي، المفكر السياسي، على مشاركة الرئيس السيسي، بقمة تجمع الفيشجراد، قائلا: العلم يدخل مرحلة الديمقراطية في العلاقات الدولية ولا يوجد فرق بين دولة وأخرى وفي النهاية الدولة هو صوت في الأمم المتحدة.