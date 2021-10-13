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أحمد جمال يطرح أغنية "عايشين نتعلم" من دبي

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:57 ص
احمد جمال
احمد جمال
آيه عبد العزيز
نشر المطرب أحمد جمال، مقطع من أغنيته الجديدة، تحت عنوان "عايشين نتعلم"، وذلك من برج خليفة بدبي عبر حسابه الخاص بموقع" إنستجرام".

ونشر جمال، مقطعًا قصيرًا من الأغنية التي مدتها 4 دقائق، ومن المقرر طرحها كاملة قريبا عبر مواقع التواصل الإجتماعي المختلفة".

يذكر أن الأغنية أطلقت ككجزء من حملة التحدي، التابعة لمؤسسة المنتور التعليمية، التي أعلن الفنان أحمد جمال انضمامه لها منذ أيام عبر حساباته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي".

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منوعات مزيكا فن عايشين نتعلم اغنية جديدة

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