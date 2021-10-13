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ممثل الأمم المتحدة: نتوقع مشاركة 120 من قادة العالم في مؤتمر المناخ القادم

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 03:27 ص
أرشيفية
أرشيفية
شيماء حسن
أكد ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، نايجل توبنج، أن هناك اهتمامًا كبيرًا في مصر بقضية تغير المناخ، مشيرًا إلى أنّ مصر لديها إمكانيات وقدرات كبيرة في قطاع الطاقة المتجددة.

وقال "توبنج" في حواره عبر تطبيق سكايب مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي إم سي" المذاع على فضائية "دي إم سي": "التقيت عددًا من الوزراء والمسؤولين وانبهرت بالاهتمام الكبير لديهم بقضايا الطاقة والمناخ".

وأضاف: "أتوقع مشاركة أكثر من 120 من قادة العالم في مؤتمر المناخ الدولي القادم، وسنطرح العديد من القضايا خلال مؤتمر المناخ الدولي بمشاركة الدول والمستثمرين، ويجب أن نصل إلى صفر انبعاثات كربونية وعلينا البحث عن مصادر بديلة للطاقة وفي المقدمة الطاقة المتجددة"، لافتًا إلى أن كثير من الشركات بدأت تتجه لإنتاج السيارات الكهربائية وهذا يساعد على الحد من ظاهرة تغير المناخ.

وشدد ممثل الأمم المتحدة من أجل مؤتمر المناخ الدولي، على أن هناك خطة للحفاظ على الأراضي الزراعية ومساعدة الدول النامية في قضايا تغير المناخ، مستطردًا "نعمل للاستثمار في الاقتصاد الأخضر وهذا يدعم التنمية".

الكلمات المفتاحية

قمة المناخ بوابة الفجر المناخ الفجر الأمم المتحدة

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