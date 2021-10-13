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أشرف صبحي يحسم الجدل حول انتخابات الزمالك.. طالع التفاصيل

الأربعاء 13/أكتوبر/2021 - 12:32 ص
بوابة الفجر
محمد زويد
أكد أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة على متابعة الدقيقة لانتخابات الأندية والهيئات.

 وقال: نعمل حاليا في موسم الانتخابات، ونعمل من أجل تقليل الأزمات والمشاكل، وهناك تعاون بين الجميع من أجل الخروج بطريقة جيدة".

وبسؤاله عن امكانية تاجيل انتخابات الزمالك كما تردد اللجنة الموقتة أكد الوزير: لا توجد اي تأجيلات للانتخابات، وستجرى الانتخابات في موعدها وهناك إصرار على إقامة جميع الانتخابات، وأتمنى التوفيق لمنتخب مصر في لقاء ليبيا".

وفي سياق متصل وجه وزير الرياضة الشكر لاسلام قرطام على دعم بيج رامي واشكر كل مسئول خاص يرعى الأبطال والقام أفضل للجميع".

وأضاف" نحترم الاتحادات الدولية، وتمكنا من حل أزمة اتحاد كرة الطائرة، وتواصلت مع ممثلي الاتحادين الدولي والأفريقي، ومنذ عام 2012 لا يوجد إستقرار داخل اتحاد الطائرة".

وواصل" عدم تواجد مجالس إدارات بشكل مباشر ومستمر كان له سبب في حدوث الأزمات، والاتحاد الدولي قدم بعد الإلتزامات التي يجب أن يحترمها الاتحاد خلال الفترة القادمة".

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